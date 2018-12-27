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  • 27.12.2018 20:16

16.Bölüm izle | canlı izle

kartlar yeniden karılıyor! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 16. bölümünde Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa 'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Bir Zamanlar Çukurova 16. ünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz... canlı...

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm - CANLI

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