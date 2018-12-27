Bir Zamanlar Çukurova kartlar yeniden karılıyor! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 16. bölümünde Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölümünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz... Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı...
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