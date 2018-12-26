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Sen Anlat Karadeniz 36.bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz canlı

Sen Anlat Karadeniz'in ü izleyenleri ekran başına kilitleyecek. de Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 36. yeni bölümü... Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm - CANLI

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