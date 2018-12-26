Sen Anlat Karadeniz 36.bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı
Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 36. yeni bölümü... Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı
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