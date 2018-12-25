Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm canlı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. bölümde Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 121. yeni bölümü... EDHO yeni bölüm canlı izle...
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