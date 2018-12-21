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5.bölüm izle | Şahin Tepesi canlı

dizisinin 5.bölümü izleyenleri ekranların başına kilitleyecek. Şahin Tepesi 5. bölümde 'in öldüğü gecenin sürpriz tanığı , sı süsü verilmiş bir e kurban gider. Son sözleri Demir'in aklına şüphe tohumları ekecektir. Mete, kardeşinin de desteğiyle Akdoralara karşı planlarını yavaş yavaş uygulamaya başlar. Cem'in başı Ayça yüzünden derttedir. Ortadan kaybolan kardeşini arayan Mehmet, köşke geldiğinde karşılaştığı Verda için büyük bir tehlike oluşturur. Verda'yı Mehmet'in elinden kurtaran Efe yaralanır. Efe için endişelenen Verda'nın telaşı ve yardımı ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden olur. Şahin Tepesi 5.bölüm izle.... Şahin Tepesi canlı....

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Şahin Tepesi yeni bölüm - CANLI

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