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  • 20.12.2018 21:04

15. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova

'nın 15. bölümü izleyenlerin nefesini kesecek. Bir Zamanlar Çukurova 15. bölümde , birbirlerine silah çeken Demir ve 'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. , Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. ü... Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm - Canlı izle

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