Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölümü izleyenlerin nefesini kesecek. Bir Zamanlar Çukurova 15. bölümde Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. yeni bölümü... Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle
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