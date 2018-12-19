Sen Anlat Karadeniz 35. bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 35. bölümde Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 35. yeni bölümü... Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı izle...

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