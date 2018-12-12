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  • 12.12.2018 20:53

Sen Anlat Karadeniz 34.bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (Canlı)

Sen Anlat Karadeniz'in 34. bölümü izleyenlerin nefesini kesecek. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 34. yeni bölümü... Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı

ATV CANLI YAYIN

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm - Canlı

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümden detaylar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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