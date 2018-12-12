Sen Anlat Karadeniz 34.bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (Canlı)

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm - Canlı
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümden detaylar...
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