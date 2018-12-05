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Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm izle| Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle nefesleri kesecek. Sen Anlat Karadeniz 33. bölümde Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak? Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm izle.... Sen Anlat Karadeniz canlı izle

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm - CANLI


Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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