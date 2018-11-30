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  • 30.11.2018 20:12

2. izle | Şahin Tepesi canlı izle

Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Melek ile Tuna arasındaki güç savaşı, Şahin Tepesi 2. de başlayacak. Melek'in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönüşü hem çocukları Verda ve Cem'i hem de ezeli rakibi Tuna'yı rahatsız edecek. Bu sırada Efe ile Verda karşılaşacak ve büyük aşkın ilk kıvılcımı ortaya çıkacak. Şahin Tepesi 2. Bölümü canlı izle.

ATV CANLI YAYIN


Şahin Tepesi'nin 2. Bölümü canlı yayında Atv'de. Şahin Tepesi'ni takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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