Şahin Tepesi Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Melek ile Tuna arasındaki güç savaşı, Şahin Tepesi 2. yeni bölümde başlayacak. Melek'in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönüşü hem çocukları Verda ve Cem'i hem de ezeli rakibi Tuna'yı rahatsız edecek. Bu sırada Efe ile Verda karşılaşacak ve büyük aşkın ilk kıvılcımı ortaya çıkacak. Şahin Tepesi 2. Bölümü canlı izle.
ATV CANLI YAYIN
Şahin Tepesi'nin 2. Bölümü canlı yayında Atv'de. Şahin Tepesi'ni takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
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