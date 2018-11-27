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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. BÖLÜM

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez.