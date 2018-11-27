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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 20:02

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm izle | Canlı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. üyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz yeni bölümde, Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler gerekli bilgileri almadan Ateş'in cezasını kesmek istemeyince devreye Tuncay girecek. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, Çakırbeyliler'in tüm planını alt üst etmeyi başaracak. İlyas'ın hayatı tehlike altındayken, Çakırbeyliler hapise girmekten kurtulabilecek mi?İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 117. bölümü! yeni bölüm canlı izle...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. BÖLÜM

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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