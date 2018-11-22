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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI
Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor! Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI
Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor! Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı.
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