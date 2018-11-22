Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.11.2018 20:33

11. Bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova ()

'nın ü izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. yeni bölümünde Demir artık daha tehlikeli planlar peşine düşüyor. Yılmaz'ın Hünkar'ı vurmasıyla Demir'in intikamı ikiye katlanıyor. Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenince bebeğini alıp evi terk ediyor. Peki Züleyha'nın evi terk ettiğini öğrenen Demir ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. yeni bölümü... Bir Zamanlar Çukurova ()

ATV CANLI YAYIN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI

Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor! Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova 11. Bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (CANLI)
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar