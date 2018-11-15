ATV CANLI YAYIN
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Züleyha büyük aşkı Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek ancak bu gerçek Yılmaz'ın hayatına sebep olacak.
Fekeli Yılmaz'ın peşini bir an olsun bırakmazken Yılmaz kendi bildiğini yapmaktan vazgeçmiyor. Hünkar ise oğluna düşkün bir anne olarak Demir'i ve soyadlarını kaybetmemek adına harekete geçiyor...
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