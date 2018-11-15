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  • 15.11.2018 20:13

Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova canlı izle

Bir Zamanlar Çukurova 10. de ortalık fena karışacak. Yılmaz'ın yaşadığını öğrenen Züleyha bir karar verecek ve bu karar herkesin hayatını değiştirecek. Yılmaz'ın ortaya çıkmasıyla Hünkar harekete geçecek. Oğlu Yılmaz için yapamayacağı hiçbir şey olmayan Hünkar bu sefer büyük oynayacak. 'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'yı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Bir Zamanlar Çukurova | CANLI

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Züleyha büyük aşkı Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek ancak bu gerçek Yılmaz'ın hayatına sebep olacak.

Fekeli Yılmaz'ın peşini bir an olsun bırakmazken Yılmaz kendi bildiğini yapmaktan vazgeçmiyor. Hünkar ise oğluna düşkün bir anne olarak Demir'i ve soyadlarını kaybetmemek adına harekete geçiyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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