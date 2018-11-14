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  • 14.11.2018
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Öz kızlarını evlatlık aldılar

Öz kızlarını evlatlık aldılar


atv ekranlarında yayınlanan 'da filmlere konu olacak bir olay yaşandı. İdris-Hicran Özer çifti kızları Kader'in doğduktan sonra kaçırıldığını bir süre sonra bulunduğunu açıkladı. Aile "Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. DNA testinde sadece annenin biyolojik olduğu söylendi. Dava açılarak kızımız nüfusumuzdan silindi. Kader'i evlatlık olarak aldık" dedi. Bugün programda yeni yapılan DNA testinin sonucu açıklanacak.

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