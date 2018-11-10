Bir Zamanlar Çukurova reytinglerin zirvesinde

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin son bülümü, en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.
Dizi; Tüm Kişilerde %13,58 izlenme oranı ve %31,94 izlenme payı, AB'de %11,29 izlenme oranı ve %28,51 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,74 izlenme oranı ve %30,43 izlenme payına ulaştı.
Dizi; Tüm Kişilerde %13,58 izlenme oranı ve %31,94 izlenme payı, AB'de %11,29 izlenme oranı ve %28,51 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,74 izlenme oranı ve %30,43 izlenme payına ulaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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