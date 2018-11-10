Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 23:04
  • Gazete

Bir Zamanlar Çukurova reytinglerin zirvesinde

Reytinglerin zirvesinde
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin son bülümü, en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.
Dizi; Tüm Kişilerde %13,58 izlenme oranı ve %31,94 izlenme payı, AB'de %11,29 izlenme oranı ve %28,51 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,74 izlenme oranı ve %30,43 izlenme payına ulaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova reytinglerin zirvesinde
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar