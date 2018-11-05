Bir Litre Gözyaşı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Litre Gözyaşı 5. bölüm özeti...

Bir Litre Gözyaşı 5. bölümü ile Kanal D'de seyircisinin karşısına çıktı. Yeni dizi Bir Litre Gözyaşı'nın 5. bölümünde Cihan'ın ilerleyen hastalığı, büyük problemleri beraberinde getiriyor. Bir Litre Gözyaşı'nın gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü merak ediliyor. Bir Litre Gözyaşı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Litre Gözyaşı 5. bölümde neler yaşandı? İşte Bir Litre Gözyaşı'nın 6. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ve 5. son bölüm özeti...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacka.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan, en çok yapmak istediği şeyleri, Mahir ile birlikte gerçekleştiriyor. Cihan'ın durumunu öğrenen sevgilisi ayrılık kararı alıyor. Mahir, Cihan'ın en zor zamanında yol arkadaşı oluyor.

Evlat, ailenin imtihanıdır. Figen ve Muzaffer için de durum pek farklı değildir. Karı-koca, Cihan'ın hastalığı ilerledikçe artan gerilimlerini birbirlerine yansıtmaya, birbirlerinin ebeveynliğini sorgulamaya başlarlar. Bu durum Muzaffer'i telafisi zor bir hataya sürükler…

Öte yandan Cihan, Mahir ve Ali üçgeninde yaşanacak olaylar, büyük yanlış anlaşılmalara sebep olacak ve tüm bu tesadüfler sonucunda Cihan'ın öğreneceği büyük sır ise Cihan' ı gerçek bir çıkmaza sürükleyecektir.