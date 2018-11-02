Muhteşem İkili ilk böümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Dizinin ilk bölümünde, Barca ve MKC'nin yolları kesişti. Muhteşem İkili'nin ilk bölümünden sonra ikinci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, usta oyuncu Uğur Yücel'de diziye dahil oldu. Uğur Yücel dizide MKC ve Barca'nın hocası olarak rol alacak. Hocalarını karşılarında gören ikili, bir anda şok oluyorlar. İşte Muhteşem İkili 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm özeti...

MUHTEŞEM İKİLİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Muhteşem İkili'nin 2. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta. Yeni bölüm fragmanında, geçen hafta Nefes Nefese dizisinden ayrılan Uğur Yücel görülüyor. Uğur Yücel'in dizide uzun süre mi kalacağı yoksa konuk oyuncu olarak mı görüleceği merak ediliyor. MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları, en sert şekilde tepkisini ortaya koyuyor! Hocalarının tepkisiyle yüzleşen ikiliyi büyük tehlikeler bekliyor! İşte Muhteşem İkili 2. yeni bölüm fragmanı;

MUHTEŞEM İKİLİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir.

Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki polisi dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.