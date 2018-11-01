  • Televizyon
  • 01.11.2018 13:04
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 13:06

29. yeni bölüm fragmanı: Vedat'ın hain planı ne? full izle

28. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Yiğit'i alan Vedat, Nefes'i de kandırarak yurt dışına çıkma planları yaptı. Tahir ile Nefes bu duruma karşı plan yaparken final sahnesinde evde yangın çıkıyor ve Yiğit mahsur kalıyor. Öte yandan yayınlanan yeni bölüm fragmanında sürpriz bir kutu ortaya çıkıyor. Nefes'i mahvedecek sır ne? Vedat'ın açtığı kutuda ne var? İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Sen Anlat Karadeniz 28. son bölümüyle Atv'de ekranlara geldi. Son bölümde Vedat, Nefes'i elde etmek için yine bir teklif sundu. Ne yapacağını bilmez halde olan Nefes, bu durumu Tahir ile paylaştı. İkili plan yaparak Vedat'ın planını batırarak Yiğit'i almak için harekete geçti. Ancak evde çıkan yangın durumu karıştırdı. Yiğit yangında mahsur kaldı. Son bölümün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Kardeniz'in yeni bölüm fragmanında Yiğit yangında mahsur kalıyor. Nefes, Yiğit'e kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Vedat'ın yine hain bir planı gün yüzüne çıkıyor. Vedat siyah bir kutuyu kasadan çıkarıyor ve avukatına verdiği görülüyor. Vedat'ın avukata 'Nefes için cehenneme bilet' olarak gösterdiği kutuda ne olduğu merak konusu.

İşte yeni bölüm tanıtımı;

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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