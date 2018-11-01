Sen Anlat Karadeniz 28. son bölümüyle Atv'de ekranlara geldi. Son bölümde Vedat, Nefes'i elde etmek için yine bir teklif sundu. Ne yapacağını bilmez halde olan Nefes, bu durumu Tahir ile paylaştı. İkili plan yaparak Vedat'ın planını batırarak Yiğit'i almak için harekete geçti. Ancak evde çıkan yangın durumu karıştırdı. Yiğit yangında mahsur kaldı. Son bölümün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Kardeniz'in yeni bölüm fragmanında Yiğit yangında mahsur kalıyor. Nefes, Yiğit'e kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Vedat'ın yine hain bir planı gün yüzüne çıkıyor. Vedat siyah bir kutuyu kasadan çıkarıyor ve avukatına verdiği görülüyor. Vedat'ın avukata 'Nefes için cehenneme bilet' olarak gösterdiği kutuda ne olduğu merak konusu.

İşte yeni bölüm tanıtımı;