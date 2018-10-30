Çukur 40. bölümüyle ekranlara geldi. Çukur'un bu bölümünde, Ersoy'un pahalı zevklerini öğrenen Yamaç, Ersoy'un yolunu kesiyor. İdris, Selim ile konuşmaya karar veriyor. Yamaç Kadı'nın oğlunu teslim edip Vartolu ve Medet'i alıyor. Çukur'un dün akşam yayınlanan 2. sezon 7. bölümünün ardından gelcek hafta yayınlanacak yeni bölüm detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Çukur 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 2. sezon 7. bölüm özeti ve son bölüm özeti...

ÇUKUR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇUKUR 2. SEZON 7. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde sadece Cumali'yi kurtarması gerekirken bir de Vartolu ve Medet'i kurtarmak zorunda kalan Yamaç, tüm kontrolü eline alarak harekete geçti. Gözü başka hiçbir şey görmeyen Yamaç, önce soluğu Cumali'nin tutulduğu yerde aldı. Celasun, Metin ve Kemal'in de yardımıyla Cumali'yi kurtaran Yamaç, ağabeyinin yeni bir hata yapmasını engellemek ve Vartolu'yu kurtarabilmek için Çeto'yu serbest bıraktı.

SELİM VE İDRİS KARŞI KARŞIYA!

Meliha'nın sözlerini dinleyerek babası İdris'e yakınlaşmaya çalışan Selim, İdris ile Sultan'ın çevresinden bir an bile ayrılmadı. Babasına yardımcı olmaya çalışan Selim'in İdris ile karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. "Beni neden istemedin hiç?" sorusunun cevabını arayan Selim, babasından yanıt alamadı.

Bölümün finalinde Celasun'un yürüttüğü otomobilin direksiyonunda Karakuzulardan Ersoy'u yakalayan Yamaç'ın bu kozu nasıl değerlendireceği heyecanla beklenecek.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü 5 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!