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  • 04.10.2018 - 05:01
  • Son Güncelleme: 04.10.2018 - 05:01

Sen Anlat 25. fragmanı yayınlandı!

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat 24. bölümüyle ekranlara geldi. 24. bölüme Nefes'in, Vedat'ı vurduğu sahne damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz'in 24. bölümü yayınlandıktan sonra 'Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı' en çok aranılanlar arasına girdi. Peki Sen Anlat Karadeniz'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde...

Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı yayınlandı

Atv'nin izleyicisini ekrana kilitleyen dizisi Sen Anlat 'in ü seyircisine heyecanlı dakikalar yaşattı. Sen Anlat Karadeniz'in 24. bölümüne Nefes'in, Vedat'ı vurduğu sahne damga vurdu.

SEN ANLAT KARADENİZ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? SEN ANLAT KARADENİZ 24. BÖLÜM İZLE

Nefes tetiği çekiyor!

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?


SEN ANLAT KARADENİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI

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