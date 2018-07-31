Türkiye'nin en çok ziyaret edilen web sitesine sahip televizyon kanalı atv, son açıklanan Haziran 2018 IAB ölçüm raporuna göre cep telefonu ve tablette de en çok izlenen olduğunu bir kez daha kanıtladı.
atv her yerde şampiyon!
IAB raporuna göre Türkiye'de cep telefonundan ve tabletten en çok izlenen kanal atv oldu.
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