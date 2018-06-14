;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz'in 21. Bölüm fragmanı yayınlandı!

21. izle! Sen Anlat Karadeniz ! Sen Anlat Karadeniz hemen izle! nde neler oldu?

’de ! Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 21. Yeni bölümü (sezon finali) ile seyirci ile buluştu. Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i, bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle Tahir’in yanı başında. Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam ekranlara gelen 21. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. İzleyicilerine her hafta dram dolu dakikalar yaşatan dizinin sezon finalinde, ailesi ve sevdiği kadın arasında kaldı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in sezon finalinde başka neler oldu? İşte ’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz sezon finali ile ilgili ayrıntılar…

Sen Anlat Karadeniz 21. izle! Sezon finalinde neler oldu?

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizisinin heyecanla beklenen bölümü bu akşam yayınlandı. Diziseverlerin heyecanla yayınlanmasını beklediği sezon finalinde neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in sezon finaline dair bilgiler...

SEN ANLAT KARADENİZ 21. SON BÖLÜM İZLE!

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ YAPTI

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz 21. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde; Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.



Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak. Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

Etiketler: , , , ,
  • 14 Haziran 2018, Perşembe 04:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ