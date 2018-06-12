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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. Bölüm yayınlandı! Sezon Finali izle

'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 107. son bölümü yayınlandı. 107. yeni bölümüyle ATV ekranlarında Sezon Finali yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sezon Finali'ni tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.

EDHO Sezon Finali yayınlandı

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır.


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. Bölüm izle - EDHO Sezon Finali hemen izle


"TUTUNACAK TEK ŞEY VAR; İNTİKAM!"


Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 20:31
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