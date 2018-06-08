Mavi, Ali ve Safiye bildikleri gerçeği ne kadar saklamak isteseler de Hasibe sonunda oğlu Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenir. Bu durum Cemal için son noktadır. Konakta yaşamayacağını anlayan Cemal, Safiye ve Sevda'yı da alarak konağı terk etmek isterken Hasibe'nin onun için planladığı şeyden habersizdir. Ali ve İsmet ameliyata birlikte giderler. İsmet, doktordan Ali'nin ameliyattan çıkamayacağını öğrenince bu gerçeği Mavi'ye söylemeye karar verir. Hasibe'nin Cemal için planladığı şey nedir? Mavi, yaşam mücadelesi veren Ali'ye ulaşabilecek mi? Mavi ve Ali birbirlerini tekrar görebilecekler mi?
Aşk ve Mavi'nin 69. Bölüm fragmanı yayınlandı!
ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi 69. Bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk ve Mavi'nin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar haberimizde. Aşk ve Mavi'nin 69. Bölümü bu akşam 21:00'de ATV ekranlarında.
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