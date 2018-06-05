Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 106. bölümü yayınlandı!

Ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur.



EDHO 106. BÖLÜM İZLE

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Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır. Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır. Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.