atv'nin yeni başlayan dizisi Kocaman Ailem'in başrol oyuncularından Levent Ülgen, dün akşam (2 Haziran Cumartesi) ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı.

Usta oyuncu, programa dizideki karakteri Hulusi Koyuncular olarak gelerek izleyenlere sürpriz yaptı. İlk defa bir dizi karakterinin yarıştığı yarışmada sunucu Murat Yıldırım ile olan diyalogları izleyenleri kahkahaya boğdu.

İlk üç soruyu Kayserili Hulusi, geri kalan soruları Levent Ülgen olarak cevaplandıran oyuncu, toplamda dokuz soru yanıtlayıp, 60.000 TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Kazandığı ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayan oyuncu, herkesin söylediği gibi ekran başında yarışmakla, bu koltukta oturup yarışmacı olmak çok farklı. Ünlü oyuncu "Yıllarca yarışma programı sundum ancak bu koltukta yarışmak daha heyecanlı, hatta oyunculuk yapmaktan bile daha heyecanlı" diyerek duygularını dile getirdi.