İsmet, Ali'nin evde olmadığı gece iş gezisine gitmediğini öğrenir. Mavi'yi aldattığını düşünerek, o gece nerede olduğunu araştırmaya başlar. Abisinin beyninde bir tümör olduğunu öğrenince yıkılır.





"Abimi sen öldürmemişsin..."





Mavi, abisinin gerçek katilinin Ali değil Cemal olduğunu öğrenince çılgına döner. Karakola gidip Cemal'i ihbar etmek ister. Cemal, Ali'den Mavi'yi durdurması için yardım ister. Mavi'yi durdurmak o kadar da kolay değildir. Ali, bir yandan Mavi'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da belki bir daha uyanamayacağı bir ameliyata hazırlanmaktadır.

