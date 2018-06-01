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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Ünlü oyuncu Levent Ülgen, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı

yeni bölümüyle bu akşam 'de

İsmet, Ali'nin evde olmadığı gece iş gezisine gitmediğini öğrenir. Mavi'yi aldattığını düşünerek, o gece nerede olduğunu araştırmaya başlar. Abisinin beyninde bir tümör olduğunu öğrenince yıkılır. Sevilen dizi 68. yeni bölümüyle bu akşam 21:00'de ekranlarında...

Aşk ve Mavi bu akşam ATVde

İsmet, Ali'nin evde olmadığı gece iş gezisine gitmediğini öğrenir. Mavi'yi aldattığını düşünerek, o gece nerede olduğunu araştırmaya başlar. Abisinin beyninde bir tümör olduğunu öğrenince yıkılır.

"Abimi sen öldürmemişsin..."



Mavi, abisinin gerçek katilinin Ali değil Cemal olduğunu öğrenince çılgına döner. Karakola gidip Cemal'i ihbar etmek ister. Cemal, Ali'den Mavi'yi durdurması için yardım ister. Mavi'yi durdurmak o kadar da kolay değildir. Ali, bir yandan Mavi'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da belki bir daha uyanamayacağı bir ameliyata hazırlanmaktadır.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 19:26
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