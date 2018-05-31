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Ünlü oyuncu , Kim Olmak 'de yarıştı

’ın sunuculuğunu yaptığı ’nin en çok izlenen ve dünyanın en çok para kazandıran bilgi yarışması “Kim Olmak ”in yarışmacı koltuğuna ünlü oyuncu oturuyor.

Ünlü oyuncu Levent Ülgen, Kim Milyoner Olmak İsterde yarıştı

atv'nin yeni başlayan dizisi Kocaman Ailem'in başrol oyuncularından Levent Ülgen hem yarışacak hem de ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. Yarışmaya annesi ve kız kardeşi ile birlikte gelen Ülgen kazanacağı ödülle çocuklara yardımda bulunacak.

Oyuncunun izleyenlere sürprizlerinin de olacağı bu keyifli özel bölüm Cumartesi akşamı saat 21.00'de atv ekranlarında yer alacak.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 11:03
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