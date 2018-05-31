atv'nin yeni başlayan dizisi Kocaman Ailem'in başrol oyuncularından Levent Ülgen hem yarışacak hem de ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. Yarışmaya annesi ve kız kardeşi ile birlikte gelen Ülgen kazanacağı ödülle çocuklara yardımda bulunacak.

Oyuncunun izleyenlere sürprizlerinin de olacağı bu keyifli özel bölüm Cumartesi akşamı saat 21.00'de atv ekranlarında yer alacak.