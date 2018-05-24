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18. bölümüyle yine rekor kırdı

, 23 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle yine milyonlarca seyirciyi ekranlara kitledi.

Sen Anlat Karadeniz yine nefes kesti

, tüm kişilerde %14,03 izlenme oranı ve %33,92 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 10:52
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