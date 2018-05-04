Sen Anlat Karadeniz 15.bölüm ATV'de ekrana geldi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; herkese her şarta rağmen Nefes ile evlenmekte kararlı olan Tahir ve ona kıyamayan Nefes sonunda nikahlanır. Formaliteden olsa da evlenen Tahir ve Nefes'in gerçek bir evlilik için ise zamana ihtiyacı vardır. Tahir'in Vedat'ın canını bağışlamasına neden olan sırrın ortaya çıkmasına ramak kalmıştır. Nefes ve Tahir evlenirken Vedat ise nezarethanede tutulur, adeta çıldıran Vedat intikam yeminleri etmeye devam eder. Nefes'in geçmişten gelen acısı iki sevdalının kalbini yakacaktır. Peki, Sen Anlat Karadeniz son bölümün ardından, merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 16.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 16.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz 16.bölümü ile 9 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?