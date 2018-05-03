Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %14,67 izlenme oranı ve %32,94 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

EN ÇOK İZLENEN YAPIM OLDU

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

TRENDİNG TOPİCS LİSTESİNDE, BÖLÜM SONUNA KADAR KALMAYI BAŞARDI

Sen Anlat Karadeniz'in 15. Bölüm etiketi #gelyarim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #gelyarim etiketi, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.





Ayrıca #gelyarim etiketi Dünya Trending Topics listesinde 3. Sıraya kadar yükseldi.

15. BÖLÜM ÖZETİ:

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.





Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar.

Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar.

Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır.





Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?

Ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi yanacaklar?





İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor, ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.



