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Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz bomba gibi bir bölümle geliyor
  2. Koreli yarışmacı o soruda elendi

bu akşam 'de

Kemal ölmüştür. Onunla aynı arabada bulunan Nefise için açıklanması zor bir durumdur bu. Bir anda bütün oklar üzerine yönelir. Emre, Muzaffer'in oğlu bildiği Tarık'ın bir yanlışına müdahale eder. Nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de

Kanatsız Kuşlar bu akşam ATVde

"Kemal öldü!"

Kemal ölmüştür. Onunla aynı arabada bulunan Nefise için açıklanması zor bir durumdur bu. Bir anda bütün oklar üzerine yönelir. Emre, Muzaffer'in oğlu bildiği Tarık'ın bir yanlışına müdahale eder. Ancak Tarık, üzerindeki suçlamayı terse çevirince Emre ile Muzaffer bir kez daha karşı karşıya gelir. Bu kez ipler tamamen kopacak gibidir ve Nefise artık gerçeği haykırmaya kararlıdır. Ahmet, Cemre üzerinden Zeynep'i çıldırtacak hamlelerine büyük bir halka ekler. Acaba Cemre sonunda gerçeği görebilecek midir? Ne pahasına olursa olsun Ahmet'le hesaplaşmayı aklına koyan Zeynep, Onur'la da arasını düzeltmektedir. Zor zamanda geceden sabaha yan yana olan ikili, birbirlerini sevdiklerine ve asla vazgeçemeyeceklerine de emin olurlar.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 20:40
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