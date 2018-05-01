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  1. EDHO 101. bölümde neler olacak?

bomba gibi bir bölümle geliyor

yine milyonlarca insanı ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de yeni bölümde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de 15. bölümde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de 15. bölümde Tahir ile Nefes evlenecek mi? tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Milyonlarca insanı ekrana bağlayarak her hafta reyting rekorları kıran ATV'nin sevilen dizisi bu hafta yine nefes kesecek.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 12:25
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