Milyonlarca insanı ekrana bağlayarak her hafta reyting rekorları kıran ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu hafta yine nefes kesecek.
Sen Anlat Karadeniz bomba gibi bir bölümle geliyor
Sen Anlat Karadeniz yine milyonlarca insanı ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de yeni bölümde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de 15. bölümde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de 15. bölümde Tahir ile Nefes evlenecek mi? tüm bu soruların cevapları haberimizde...
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