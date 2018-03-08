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Yılın kadını

'ya büyük onur. isimli internet sitesi ''nün sembolü yılın kadını kim?' diye bir anket düzenledi. 11 bin kişinin katıldığı anket sonrası en fazla oyu Müge Anlı aldı. Oyların yüzde 38'ini alan Müge Anlı, Yılın Kadını seçildi

Yılın kadını Müge Anlı

Atv'de ' ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, sitesinin düzenlediği ankette Yılın Kadını seçildi. 8 Mart Dünya nedeniyle düzenlenen ankete 11 bin kadın ve erkek katıldı. Oyların yüzde 38'ini alan Müge Anlı, kadınların açık ara oylarını topladı. Ankette kadınların yüzde 42'si Müge Anlı'yı seçerken, en yakın rakibi Belçim Bilgin yüzde 23 oy aldı. Erkekler ise Müge Anlı'ya yüzde 30 oranında oy verdi. Genel toplamda Anlı, kadınlardan aldığı yüksek oy oranıyla en yakın rakibi Belçim Bilgin'den yüzde 15 daha fazla oy alarak Yılın Kadını seçildi.

SEFERBERLİK BAŞLATMIŞTI
Atv'deki programıyla adından söz ettiren, yıllardır birçok hassas konuyu gündeme getirip çözüme kavuşturan Anlı, kadınlar için okuma- yazma seferberliği başlatarak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmişti.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 10:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aslan aslan

Yakışır bence Müge anlıya Bakanlık bile verilmeli.

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cevapla 08.03.2018 14:35
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