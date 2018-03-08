Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %18,45 izlenme oranı ve %37,08 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sen Anlat Karadeniz rotasından şaşmıyor! Yine zirvede
Etiketler: sen anlat karadeniz
Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %18,45 izlenme oranı ve %37,08 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.