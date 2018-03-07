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Diriliş'te büyük sürpriz

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'da heyecan dorukta. Sultan Aleaddin'in ölmesi ile birlikte Kayı obasını çok zor günler bekliyor. Sadeddin Köpek harekete geçerek Karacahisar Kalesi'ne toplu katliam için Günalp Kılıçarslan'ı gönderiyor.

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm ile birlikte 2 oyuncu daha diziye dahil oluyor. İşte bu bölüm ile ilgili tahminler...

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 16:59
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