“Sen Anlat Karadeniz rekor kırdı

atv'nin çok konuşulan dizisi SEN ANLAT KARADENİZ ezber bozmaya devam ediyor. Son altı yılın en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz, sosyal medyada da eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı.

Dizinin instagram sayfası sadece 5 haftada 1 milyon kullanıcı sayısını aştı. İzlenme oranı yüksek birçok dizinin yaklaşık 1 senede ulaştığı rakama bu kadar kısa sürede erişim sağladı. Ayrıca dizide yer alan müziklerin yer aldığı videolar da izlenme ve etkileşim rekorları kırıyor.

İzleyiciye kadının gücünü bir kez daha hissettiren dizi, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.