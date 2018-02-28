‘Senaristler, Kuzey Kafkas toplumundan özür dilesin!’

'Vatanım Sensin' dizisine tepkiler bitmiyor... Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan bir bölümünde, tarihi gerçekleri çarpıttığı iddiasıyla gündeme gelen dizi, şimdi de Çerkes Ethem'in vatan haini gibi gösterilmesiyle tepki çekti. Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada; dizide 'Dağıstanlı' karakteri ile Çerkes Ethem'in kastedildiği ileri sürüldü.
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BU FİLMİ ÇEKTİREN OYNAYANLAR KİMLER BİR ARAŞTIRILSIN.BUNLARIN GEÇMİŞDE YAPTIKLARI BELLİ.BUNLAR KİMLERE HİZMET EDİYOR BUNU MİLLET BİLİYOR.YERİ GELDİĞİ ZAMAN TAŞLAR YERİNE OTURUR.
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