Mustafa, Eyşan'ı kaçırarak alamadığı cinayet itirafını, Vedat'a Yiğit'i teslim ederek almıştır ama vicdan azabından kıvranmaktadır.
Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde neler olacak?
atv'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümü heyecan dolu. Vedat, Nefes'e Yiğit’i görebilmesi için şart koyacak. Peki Nefes, oğlu Yiğit için bu şartı kabul edecek mi? Sen Anlat Karadeniz’in 6. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
Etiketler: Anlat Karadeniz
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