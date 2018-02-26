"Baban bir daha geri dönmeyecek!"
Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.
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