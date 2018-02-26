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Yol Durumu
  1. Bahtiyar Ölmez 14. Bölümde neler olacak?
  2. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes, yine işkencelere maruz kalıyor

bu akşam saat 20:00'de 'de

Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Sevilen dizi 'in yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de 'de.

Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00de ATVde

"Baban bir daha geri dönmeyecek!"

Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.


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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 18:29
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