Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı, 4 ay gibi kısa bir sürede birçok kişiyi ailesiyle buluşturarak yeni formatıyla gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olmaya devam ediyor. İncirlik Üssü'nden Amerikalı aileye evlatlık verdiği kızıyla 28 yıl sonra "Esra Erol'da" kavuştu. Gerçek annesiyle buluşan Ayşe, "Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. Evliyim, çocuğum yok" dedi ve kardeşlerine sarılmak için heyecanlı olduğunu ifade etti.
KEŞKE YAŞANMASAYDI
Esra Erol ise bu duygusal buluşmaya ilişkin "Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı" dedi. Duygu dolu anların yaşandığı programda anne-kız Esra Erol'a teşekkürlerini ilettiler. Ayşe hiç görmediği kız kardeşiyle ise bugün Esra Erol'da da bir araya gelecek.
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