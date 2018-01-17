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TURKUVAZ’a ödül yağmuru

TURKUVAZ’a ödül yağmuru
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği gecede, Turkuvaz Medya 8 farklı alanda ödüle layık görüldü. Yılın haber kanalı aHaber seçilirken, televizyon yöneticisi kategorisinde aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ödül aldı. Yılın Televizyon Programcısı Ödülü aHaber Haber Müdürü Murat Gener'e, Yılın Televizyon Ankara Temsilcisi Ödülü atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'ya, Yılın Ankara Temsilcisi Ödülü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na, Yılın Köşe Yazarı Ödülü Sabah yazarı Hilal Kaplan'a, Yılın Yarışma Programı Ödülü Kim Milyoner Olmak İster'e, Yılın Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Deniz Çakır'a verildi.


aHaber Genel Müdürü 'e, ödülünü Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu verdi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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