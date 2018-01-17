TURKUVAZ’a ödül yağmuru

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği gecede, Turkuvaz Medya8 farklı alanda ödülelayık görüldü. Yılın haberkanalı aHaber seçilirken, televizyon yöneticisi kategorisinde aHaberGenel Müdürü AbdulhalikÇimen ödül aldı. YılınTelevizyon ProgramcısıÖdülü aHaber HaberMüdürü Murat Gener'e, Yılın Televizyon AnkaraTemsilcisi Ödülü atvAnkara TemsilcisiŞebnem Bursalı'ya, Yılın Ankara TemsilcisiÖdülü Sabah GazetesiAnkara Temsilcisi OkanMüderrisoğlu'na, YılınKöşe Yazarı Ödülü Sabahyazarı Hilal Kaplan'a,Yılın Yarışma ProgramıÖdülü Kim MilyonerOlmak İster'e, YılınKadın Dizi OyuncusuÖdülü Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'danDeniz Çakır'a verildi.
aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'e, ödülünü Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.