Zirvenin değişmez ismi

Gelenek bozulmadı! Türkiye'nin kanalı atv, dizi ve programlarıyla Eylül ayında da birinciliği kimselere bırakmadı. atv, reyting rekorları kıran yapımlarıyla geçtiğimiz ayı 'Tüm Gün - Tüm Kişiler' ve 'Tüm Gün 20+ABC1' kategorisinde en çok izlenen kanal olarak kapattı.
Kantar Medya'ya göre Eylül'de de yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, rakipsizliğini kanıtladı. 'Müge Anlıile Tatlı Sert' ve 'Esra Erol'da' programları ile sevilen diziler 'Aşkve Mavi', 'Kanatsız Kuşlar' ve'Kırgın Çiçekler' Eylül'de de milyonları ekrana kilitledi.
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