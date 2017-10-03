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Zirvenin değişmez ismi

Gelenek yine bozulmadı!
Gelenek bozulmadı! Türkiye'nin kanalı atv, dizi ve programlarıyla Eylül ayında da birinciliği kimselere bırakmadı. , reyting rekorları kıran yapımlarıyla geçtiğimiz ayı 'Tüm Gün - Tüm Kişiler' ve 'Tüm Gün 20+ABC1' kategorisinde en çok izlenen kanal olarak kapattı.

Kantar Medya'ya göre Eylül'de de yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, rakipsizliğini kanıtladı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Esra Erol'da' programları ile sevilen diziler 'Aşk ve Mavi', 'Kanatsız Kuşlar' ve 'Kırgın Çiçekler' Eylül'de de milyonları ekrana kilitledi.
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