Demet Eşkıya’da

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz', yine olay yarattı. Milyonların soluksuz izlediği dizinin önceki bölümünde öldürülen Zeynep'in (Ece Hakim) cenazesi duygu dolu anlar yaşattı. Cenaze sahnesindebir de sürpriz vardı.
Ünlü popçu DemetAkalın'ın dizi için AhmetAslan'la birlikte seslendirdiği Çeşm-i Siyahım türküsü, cenaze sahnesinde yer aldı. Aşık Mahzuni Şerif'e ait türkü, seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Akalın'ın türkü performansı ise dizininsevenlerinden tam not aldı.
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