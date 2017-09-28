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Demet Eşkıya’da

Demet Eşkıya’da
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yine olay yarattı. Milyonların soluksuz izlediği dizinin önceki bölümünde öldürülen Zeynep'in (Ece Hakim) cenazesi duygu dolu anlar yaşattı. Cenaze sahnesinde bir de sürpriz vardı.

Ünlü popçu Demet Akalın'ın dizi için Ahmet Aslan'la birlikte seslendirdiği Çeşm-i Siyahım türküsü, cenaze sahnesinde yer aldı. Aşık Mahzuni Şerif'e ait türkü, seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Akalın'ın türkü performansı ise dizinin sevenlerinden tam not aldı.
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  • 28 Eylül 2017, Perşembe
  • Gazete
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