 ;
Yol Durumu
  1. Gelenek yine bozulmadı!
  2. Çekimlere start verildi

Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu
Bu akşam 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hüzün ve intikam bir arada... Hızır ve Meryem Çakırbeyli, kızları Zeynep'i son yolculuğuna uğurluyor. Hızır'ın ise artık tek amacı kızının katillerini bulup onlardan intikam almak.


Etiketler:
  • 26 Eylül 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar