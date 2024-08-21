Yaratıcı videoların anahtarı: DJI Mic | Vloglar, röportajlar, canlı yayınlar...

İçerik üreticilerinin bir numaralı sorunu kaliteli videolara kaliteli ses kaydı üretmek oldu. Kaliteli ses kaydı, akıllı gürültü engelleme ve 32 bit float dahili kayıt desteği gibi özellikleriyle DJI Mic 2 mikrofon; vlog'lar, çok kişili röportajlar, canlı yayınlar ve daha fazlası için dengeli ve ayrıntı açısından zengin ses içeriği üretiyor. İster doğada polen toplayan bir arı sesi, ister bir rock konseri, isterseniz kalabalık bir sohbet çekiyor olun tüm sesler kayıt altına alınıyor.

NEGATİF DURUMLAR YOK OLUYOR

DJI Mic 2, 32-bit float dahili kayıt desteği ile, yalnızca yüksek kaliteli kayıt sağlamakla kalmayıp aynı zamanda karmaşık ses ortamlarına uyum sağlayan yüksek bir dinamik aralık sağlıyor. Fısıltıdan patlayan desibel seviyelerine kadar bir sesin her nüansını yakalayabilen Mic 2, düzensiz gürültü senaryolarında daha fazla güvenilirlik ve post prodüksiyonda daha fazla esneklik sağlıyor. Akıllı gürültü engelleme özelliği konser gibi hareketli ve kalabalık alanlarda dahi çevresel gürültüyü ortadan kaldırıyor. Rüzgarlı veya hızlı hareket eden senaryolarda rüzgar gürültüsünü etkili bir şekilde azaltmak için rüzgar filtresi mevcut. Beklenmedik ses seviyesi artışlarına karşı koruma sağlamak için ana ses parçasının yanında -6dB'de ikinci bir parça kaydediliyor.

KULLANIMA HAZIR

Şarj kutusu açıldığında DJI Mic 2 de otomatik olarak açılıyor. Bu akıllı şarj kutusu, alıcıyı ve vericileri şarj ediyor ve otomatik olarak eşleştiriyor. DJI Mic 2, USB-C ve Lightning dijital çıkışların yanı sıra 3.5 mm TRS analog çıkışa kadar çok çeşitli uyumluluk seçeneklerine sahip. DJI Mic 2 kamera, akıllı telefon, bilgisayar, tablet tüm cihazlarla anında entegre oluyor. Hassas bir kadranla eşleştirilmiş 1.1 inç OLED dokunmatik ekran, ses seviyesi ve batarya seviyesi gibi hayati bilgilere hızlı erişim sağlarken aynı zamanda kazanç, ses seviyesi, parlaklık ve daha fazlası gibi parametrelerde hassas ayarlamalar sunuyor.

18 SAAT KULLANIM

Her bir verici ve alıcı 6 saat çalışıyor, bu süre şarj kutusu ile 18 saate kadar uzatılabiliyor. Vericiler kullanım sırasında kazara düşmelerin önüne geçerek, giysilere kolayca takılabilen manyetik çıtçıtlı, kullanıcı dostu klipsli bir tasarıma sahip.