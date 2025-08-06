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Yapay Zekâda Yeni Oyuncu: Türk Rook AI’a Yurt Dışından Milyon Dolarlık Güven

Haziran 2025’te kurulan Rook AI, 100 milyon dolarlık değerleme ile Estonya merkezli global yatırım şirketi SlientWing’den 4 milyon dolar yatırım aldı. İsmail Safa Turan ve Haydar Mermertaş ortaklığı ile ortaya çıkan bu girişim, en hızlı büyüyen yapay zeka alanlarından birine dönüşmüş durumda. Türkiye merkezli Rook AI’ın uluslararası arenada adını duyurması, yapay zekanın dönüşümünde yerli girişimlerin küresel ölçekte nasıl etkili oyuncular hâline gelebileceğini gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025 , 17:43
Yapay Zekâda Yeni Oyuncu: Türk Rook AI’a Yurt Dışından Milyon Dolarlık Güven

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Yapay zekâ destekli yazılım çözümleri geliştiren teknoloji girişimi Rook AI, kuruluşunun henüz ilk yılında 100 milyon dolar değerlemeye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. İsmail Safa Turan ve Haydar Mermertaş'in bu girişimi, Şirket, bu değerleme üzerinden Estonya merkezli global yatırım şirketi SlientWing'den 4 milyon dolar yatırım alarak erken aşama büyümesini hızlandırdı.

ROOK AI NE YAPIYOR?
Rook AI, şirketlerin operasyonlarını kolaylaştıran ve verimliliği artıran yapay zekâ sistemleri geliştiriyor. Bir şirketin tüm süreçlerini ele alıp AI destekli sistemler ve neuromarketing teknolojileri ile satışlarını artırmak üzerine çalışıyor. Kendilerine ait bir çok ai tabanlı yazılımı müşterilerine lisanslıyor. Özellikle otomasyon sistemleri, karar destek mekanizmaları, müşteri analitiği ve segmentasyon çözümleri gibi alanlarda ürünler sunuyor. Şirketin ürün yelpazesi, otomasyon sistemlerinden karar destek mekanizmalarına, müşteri analitiğinden segmentasyon çözümlerine kadar uzanıyor.

KURUCU ORTAK İSMAİL SAFA TURAN: "HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"
Kurucu ortak İsmail Safa Turan, şirketin odağını şöyle anlatıyor:

"Biz sadece teknoloji üretmiyoruz. Müşterilerimizin süreçlerine entegre olarak gerçek değer sağlayan yapay zekâ çözümleri geliştiriyoruz. Hedefimiz, iş yükünü azaltmakla kalmayıp daha hızlı, akıllı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak."

Yapay Zekâda Yeni Oyuncu: Türk Rook AI’a Yurt Dışından Milyon Dolarlık Güven (Takvim.com.tr)Yapay Zekâda Yeni Oyuncu: Türk Rook AI’a Yurt Dışından Milyon Dolarlık Güven (Takvim.com.tr)

DİJİTAL PAZARLAMA SÜRECİNDE ROOK AI İLE DÖNÜŞÜM
Rook AI, yalnızca teknik çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital pazarlama süreçlerini de yapay zekâ ile yeniden tanımlıyor. Meta, Google ve TikTok gibi platformlarda kampanya optimizasyonları, yaratıcı üretim süreçleri, hedef kitle modellemeleri ve dönüşüm oranı artırıcı araçlarla markalara 360 derece destek veriyor.

Veri güvenliği ve şeffaflık ilkesini temel alan Rook AI, etik veri işleme altyapısı ile tüm müşteri bilgilerinin korunmasını önceliklendiriyor.

"AFRİKA'DAKİ ÇOCUK DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"
Şirketin uzun vadeli vizyonu yalnızca ticari başarıya değil, global etki yaratmaya da odaklanıyor. Sosyal fayda odaklı bir teknoloji vizyonu benimseyen şirket, uzun vadede küresel ölçekte etkinin adresine dönüşmeyi hedefliyor. İsmail Safa Turan, bu yaklaşımı şöyle özetliyor:

"Bizim nihai amacımız, Afrika'daki bir çocuğun bile standartlarını değiştirerek AI kullanabildiği, dünyayı değiştirebileceği bir düzen kurmak. AI teknolojisini sadece büyümek için değil, insanlık ve doğa yararına kullanmak için çalışıyoruz."

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN: ROOK AI İLE YAPAY ZEKA
Growth ve satış-pazarlama tarafında da şirketlerin süreçlerine doğrudan dahil olan Rook AI ekibi, yapay zekâyı "iyi" ile birleştirerek, gelecekte dünyadaki birçok sorunun çözümüne katkı sağlayacak sistemleri kendi bünyesinde geliştirmeye devam ediyor.

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