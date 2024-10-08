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vivo V40 Serisi, Türkiye'ye geliyor!

Kullanıcıların mobil portre fotoğrafçılığı deneyimini zenginleştirmek için tasarlanan vivo’nun yeni telefonları V40 ve V40 Lite’ı içeren V40 serisinin çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
vivo V40 Serisi, Türkiye’ye geliyor!

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Akıllı telefon fotoğraflarında portre çekimi ilk sıralarda yer alıyor. vivo, ZEISS ile portrede devrim yapan iş birliğini artık V Serisi'ne de taşıyarak profesyonel portreleri daha ulaşılabilir kılıyor. ZEISS ile birlikte tasarlanan profesyonel düzeyde bir portre sistemine sahip olan yeni vivo V40, kullanıcıların hikâyelerini çarpıcı kalitede anlatan portreler ve videolar çekmelerini sağlıyor.

V40, profesyonel düzeyde portre fotoğrafçılığı için titizlikle tasarlandı. vivo ile ZEISS tarafından ortaklaşa belirlenen kalite ve görüntüleme performansı standartlarına ulaşan bu cihaz ZEISS Optics'in görüntü kalitesini sağlıyor. Kullanıcılar 50 MP ZEISS OIS Ana Kamera ile her ayrıntıyı yakalayabiliyor. Ön tarafta, 50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası, kullanıcıların ayrıntılı ve renkli selfie'ler çekmesine yardımcı olan akıllı otomatik odaklama ile donatıldı. V40 Lite ise 32 MP Portre Kamera, 2 MP Bokeh Kamera ve 50 MP Ana Kamera'ya ek AI Star Işığı Portresi özelliği ile geliyor.

DERİNLİĞİ ARTIRAN GÖRÜNTÜ
V40 derinlik ve boyutluluğu artıran stüdyo kalitesinde profesyonel dolgu ışığına sahip. Yeni AI 3D Stüdyo Işığı, zorlu aydınlatma koşulları için hassas ve doğal dolgu ışığı ekleyerek görüntü kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. AI 3D Stüdyo Işığı, 3D yüz ışığı tanıma analizi için gelişmiş AI algoritmalarını kullanıyor ve düşük ışıkta veya gece çekilen portreleri geliştirmek için ek bir 3D dolgu ışığı katmanı da sunuyor. V40, kullanıcıların aktif yaşam tarzına ayak uydurmak için tasarlandığından büyük 5500 mAh BlueVolt pil ile geliyor. Bu pil kullanıcıların 63 saate kadar müzik dinlemesini sağlıyor. Pil azaldığında, kullanıcıların cihazlarını hızlı şekilde şarj etmesi ve bağlantıda kalması için 80W FlashCharge teknolojisi ve hızlı şarj modu sorunu çözmeye aday.

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