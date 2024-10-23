TUSAŞ Anka 3 özellikleri! Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! Atış testini de başarıyla geçmişti...

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerinin girişinde saat 15.20'de gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından bölgede çatışma yaşandı. Saldırı sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka-3 savaş uçağı merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki en dikkat çekici projelerinden biri olan Anka-3'ün üretim sürecine ve teknik özelliklerine dair detaylar araştırılıyor.
Fotoğraflar: AA
GELİŞİM SÜRECİ
Anka-3'ün gelişim süreci başlangıçta gizli tutuldu. Tasarım görselleri ilk kez 24 Aralık 2022 tarihinde kamuoyuna yansıdı ancak bu görseller resmi makamlarca doğrulanmadı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, küçük boyutlu bir prototipin uçuşunu gerçekleştirdiklerini, tam boyutlu prototipin ise 2023 yılının Mart-Nisan aylarında uçuş yapacağını belirtti. 18 Mart 2023'te birebir boyuttaki prototipin hangardan çıkarılmasıyla ilk gösterimi yapıldı ve 28 Aralık 2023'te Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
TASARIM VE ÖZELLİKLER
Sızdırılan görsellere göre Anka-3, V şeklinde bir gövde tasarımına sahip olup dikey ve yatay stabilatörlerden yoksundur. Dahili silah istasyonları ve turbofan motoru ile dikkat çeken uçak, 7 ton kalkış ağırlığı ile gemilere iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede Anka-3'ün yalnızca hava üslerinde değil, uçak gemileri ve LHD tipi su üstü harp gemilerinde de görev yapması hedeflenmektedir.
Anka 3
TEKNİK ÖZELLİKLER
Azami Hız: 835 km/s
Azami İrtifa: 44.000 ft
Servis İrtifası: 40.000 ft
Yararlı Yük Kapasitesi: 1.200 kg
Motor: TEİ TF6000 6000 lb turbofan motor
Havada Kalış Süresi: 10 saat
Anka-3, özellikle Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeyi ve insansız hava araçlarındaki teknik kabiliyetini göstermek açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
İlk Uçuş ve Performans Özellikleri
Anka-3, TUSAŞ'ın yürüttüğü gizli proje kapsamında 2022'nin sonunda ilk kez görüntülenmişti. 28 Aralık 2023'te sabah saat 08.38'de ilk uçuşunu gerçekleştiren İHA, 1 saat 10 dakika süren bu uçuş sırasında 8 bin feet irtifaya kadar çıktı. Uçuş sırasında Anka-3'e, serinin ilk modeli olan Anka ve HÜRKUŞ da eşlik etti.