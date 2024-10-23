TUSAŞ Anka 3 özellikleri! Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! Atış testini de başarıyla geçmişti...

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerinin girişinde saat 15.20'de gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından bölgede çatışma yaşandı. Saldırı sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka-3 savaş uçağı merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki en dikkat çekici projelerinden biri olan Anka-3'ün üretim sürecine ve teknik özelliklerine dair detaylar araştırılıyor.

Fotoğraflar: AA

GELİŞİM SÜRECİ

Anka-3'ün gelişim süreci başlangıçta gizli tutuldu. Tasarım görselleri ilk kez 24 Aralık 2022 tarihinde kamuoyuna yansıdı ancak bu görseller resmi makamlarca doğrulanmadı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, küçük boyutlu bir prototipin uçuşunu gerçekleştirdiklerini, tam boyutlu prototipin ise 2023 yılının Mart-Nisan aylarında uçuş yapacağını belirtti. 18 Mart 2023'te birebir boyuttaki prototipin hangardan çıkarılmasıyla ilk gösterimi yapıldı ve 28 Aralık 2023'te Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

Sızdırılan görsellere göre Anka-3, V şeklinde bir gövde tasarımına sahip olup dikey ve yatay stabilatörlerden yoksundur. Dahili silah istasyonları ve turbofan motoru ile dikkat çeken uçak, 7 ton kalkış ağırlığı ile gemilere iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede Anka-3'ün yalnızca hava üslerinde değil, uçak gemileri ve LHD tipi su üstü harp gemilerinde de görev yapması hedeflenmektedir.