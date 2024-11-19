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Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi kapılarını açtı

Excurio ile iş birliğiyle, geleneksel müze kavramını fütüristik bir şekilde dönüştüren Müzeverse, ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunuyor....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi kapılarını açtı

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VR Future, sanal gerçeklik şirketi Excurio ile iş birliği yaparak, Türkiye'nin ilk özel sanal gerçeklik müzesi Müzeverse'i UNIQ İstanbul'da açtı. Bu yenilikçi müze, en son sanal gerçeklik (VR) teknolojisini sürükleyici hikaye anlatımıyla birleştirerek, geleneksel müze deneyimini devrim niteliğinde dönüştürüyor. Açılış gösterimi olan Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi, ziyaretçileri 4.500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu'nun cenaze törenine tanıklık etme ve Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunuyor. Aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Müzeverse, katılımcıları pasif izleyicilerden aktif tarih kaşiflerine dönüştüren deneyim sunuyor.

KÜLTÜREL MİRASLA TANIŞMA
VR Future Kurucusu Fahad Rehman, "Müzeverse, yalnızca VR teknolojisini müzelere getirmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihle nasıl etkileşim kurduğumuzu ve onu nasıl deneyimlediğimizi yeniden şekillendiriyor. Bu projeyle ziyaretçilere tarihsel olayların bir parçası olma fırsatı sunuyoruz ve bu sürükleyici deneyim, insanların kültürel mirasa bakış açısını nesiller boyu dönüştürecek" ifadelerini kullandı.

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